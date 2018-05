In der Regionalliga steht für Rot-Weiß Oberhausen am Wochenende gegen Wattenscheid 09 das letzte Spiel der Saison an.

Doch das Highlight folgt erst noch. Am Pfingstmontag steigt in Oberhausen um 17 Uhr das große Traumfinale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen. Im heimischen Stadion Niederrhein empfängt RWO den Rivalen aus Essen. Der Sieger ist für den DFB-Pokal qualifiziert und hat eine sechsstellige Einnahme garantiert. Bis zum Finale wird auch die neue Tribüne eröffnet sein. Zum ersten Mal wird sie im Heimspiel gegen Wattenscheid 09 geöffnet, nach der Feuertaufe wird sie gegen RWE schon aus allen Nähten platzen. Öffnungszeiten Ticketverkauf bei RWO:

Geschäftsstelle:

Freitag, 11.05.: 10-15 Uhr

Fanshop:

Sonntag, 13.05.: 13-16 Uhr

Denn die 3000 Karten für die Revierkraft-Tribüne sind bereits verkauft. Deshalb werden in Oberhausen ab sofort Tickets für den Supporterblock (Block Ü) und den Block 4 der alten Emscherkurve zum Verkauf angeboten. Hinweis vom Verein: Tickets können im RWO-Fanshop, der Geschäftsstelle, online über https://www.lms-ticket.de/rwo/ oder über die Tickethotline 01803/019040 erworben werden. Eintrittskarten für den Block D der STOAG-Tribüne können ausschließlich im Fanshop oder der Geschäftsstelle erworben werden. Verabschiedungen, die eigentlich im Rahmen des letzten Heimspiels über die Bühne gehen, werden bei RWO in diesem Sommer weder vor der Partie gegen Wattenscheid noch vor dem Heimspiel im Pokalfinale erfolgen. Der Verein gab bekannt, dies im internen Kreis nachholen zu wollen. Neuzugang im Aufsichtsrat Am Rande des Sportlichen gab es auch eine Veränderung im Aufsichtsrat der Oberhausener. Bei der Sitzung des Aufsichtsrates am 12. April 2018 wurde Uwe Muth (Mitglied der Geschäftsführung „Sensitive Colours, Theaterproduktionsgesellschaft/ Eventagentur GmbH“) in den Aufsichtsrat von Rot-Weiß Oberhausen gewählt. Die Bestellung in den Aufsichtsrat erfolgt mit sofortiger Wirkung.

