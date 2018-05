Schalkes Trainer Tedesco gilt mit Manager Heidel als Architekt der Saison, aber er lobt lieber seine Spieler. Hier nennt er die entscheidenden Punkte.

Wie viel Freude Domenico Tedesco an seiner Arbeit auf Schalke hat, wird an einem Beispiel deutlich. Wenn man ihn fragt, ob mit der vorzeitigen Qualifikation für die Champions League jetzt auch eine große Last von ihm abgefallen ist, dann entgegnet Schalkes Trainer mit ganz großen Augen: „Eine Last? Das würde sich ja so anhören, als ob es keinen Spaß macht. Wir sind überglücklich, dass wir die Champions League fix gemacht haben, die der Verein seit vier Jahren nicht mehr hatte.“

Das letzte Mal qualifizierte sich Schalke im Mai 2014 über die Bundesliga für die Champions League – damals als Tabellendritter.

Jetzt ist Schalke Vize-Meister und Revier-Meister, und Trainer Tedesco gilt gemeinsam mit Manager Christian Heidel als der Architekt des Erfolges. Doch für den 32-Jährigen besteht Schalkes stolzes Saisonergebnis aus „vielen kleinen Bausteinen, die sich die Spieler selbst erarbeitet haben.“ Hier nennt er die Bausteine zum Erfolg.

Wegweisende Erlebnisse: Für Tedesco hat das 4:4 in Dortmund die Mannschaft zusammengeschweißt – so ein Ergebnis nach einem 0:4-Rückstand setzt Kräfte frei, dass es für dieses Team während eines Spiels einfach keine ausweglosen Situationen mehr gibt.

Aber der Trainer weist darauf hin, dass dieser Prozess, um ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, schon viel früher begann: „Ein intensives Trainingslager schweißt zusammen. Und der erste Sieg gegen Leipzig war wichtig, dass du direkt gut in die Saison reinkommst.“ Am ersten Spieltag gewann Schalke 2:0 gegen den damals amtierenden Vize-Meister RB Leipzig – das vermittelte Selbstvertrauen. „Das sind alles solche Kleinigkeiten, die wegweisend sein können“, sagt Tedesco.

Übrigens: In diesem Sommer geht Schalke zum Zusammenschweißen des Teams wieder ins Trainingslager nach Mittersill in Österreich (29. Juli bis 6. August).

Der Umgang mit Rückschlägen: „Wir haben es immer wieder geschafft, auch mit Widerständen klar zu kommen“, findet der Trainer und präzisiert: „Wir hatten das Thema Benny Höwedes, wir hatten das Thema Leon Goretzka, wir hatten das Thema Max Meyer, und, und, und.“ Personalien, die hohe Wellen geschlagen haben, aber dauerhaft ist kein Schaden daraus entstanden. „Die Mannschaft hat sich nie irritieren lassen“, sagt Tedesco stolz: „Sie hat immer nach vorne geschaut und sich auf das Wesentliche konzentriert.“

Dazu gehört auch, wie das Team sportliche Rückschläge verdaut hat. „Nach Niederlagen waren wir enttäuscht, saßen mit großen Augen bei der Videoanalyse und waren direkt wieder hungrig aufs nächste Spiel.“ Nur zweimal gab es zwei Niederlagen in Folge: Einmal in der Hinrunde (0:3 gegen Bayern, 0:2 in Hoffenheim), einmal in der Rückrunde (1:2 gegen Bremen, 1:2 in München). Beide Male reagierte Schalke mit starken Leistungen auf die vorherige Heimniederlage – auch wenn die Leistungen in diesen Spielen in Hoffenheim und München nicht belohnt wurden.

Der kleine Kader: Schalke hat in dieser Saison bisher nur 22 Spieler eingesetzt – weniger als jeder andere Verein. „Das war vielleicht nicht so unwichtig, dass wir wirklich jeden Spieler gebraucht haben“, sagt der Trainer: „Jeder Spieler hat das Vertrauen gespürt und war auf den Punkt da, wenn er gebraucht wurde.“ Als Beispiel nennt er Yevhen Konoplyanka, der zwischendurch einige Wochen gar nicht gespielt hatte: „Trotzdem war er immer hoch professionell, hat auf seinen Moment gewartet und dann gegen Dortmund ein super Spiel abgeliefert.“

An solchen Punkten macht Domenico Tedesco sein Lob für die Mannschaft fest: „Das haben die Jungs einfach stark gemacht.“