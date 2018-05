Die Sportfreunde Baumberg haben ihren vierten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben, müssen allerdings auch den Abgang eines Torjägers verkraften.

Miguel Lopez Torres wird den Oberliga-Dritten am Saisonende verlassen. Der 35-Jährige spielt seit drei Jahren an der Monheimer Sandstraße und beendet nach den letzten drei Partien in dieser Spielzeit seine Laufbahn. In dieser Saison gelangen ihm in zwölf Partien insgesamt drei Tore. "Er hat das gemacht, wofür wir ihn geholt haben - Tore, Tore, Tore", sagt Fußballobmann Redouan Yotla zum Abgang des jahrelangen TuRU-Angreifers.

Der Ersatz für Lopez Torres kommt aus der Kreisliga A: Alon Abelski wechselt vom Düsseldorfer A-Liga-Aufsteiger Sparta Bilk nach Monheim. "Er war unser absoluter Wunschspieler", sagt Yotla über seinen Neuzugang, der auch Anfragen von vielen anderen Teams hatte. Abelski stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf und spielte im Profibereich unter anderem für den MSV Duisburg, Arminia Bielefeld, Eintracht Trier und die SpVgg Unterhaching, ehe es ihn vor drei Jahren in den Düsseldorfer Amateurfußball zog. Dort lief er für den Rather SV, den MSV Düsseldorf und zuletzt für Sparta Bilk auf. Mit allen drei Teams war er jeweils in die höhere Spielklasse aufgestiegen. In Bilk trug er dazu mit bisher 23 Toren bei.

Yotla hält viel von dem Ex-Profi, der sich während seiner Zeit in den unteren Klassen mit seinem Bruder selbstständig gemacht und die Eventagentur Mr Ben gegründet hat: "Auch wenn Alon im letzten Jahr in der Kreisliga A gespielt hat, wäre es grob fahrlässig gewesen, einen solchen Spieler aus dem Umfeld nicht in unsere Mannschaft zu holen."

Abelski ist für die Sportfreunde bereits Neuzugang Nummer vier. Zuvor sicherten sie sich bereits die Dienste von Dominik Oehlers (VfR Fischeln), Tayfun Altin (Westfalia Herne) und Aleksander Bojkovski aus der eigenen Jugend. Yotla: "Wir bleiben im Grunde mit dem erfolgreichen Team beisammen und haben uns punktuell in den Spitzen verstärkt."