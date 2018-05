Der BVB bangt vor dem 34. Spieltag um die Königsklasse. Eine Niederlage könnte reichen, um sich zu qualifizieren. Wir verraten, wie es klappt.

Am liebsten hätte Borussia Dortmund vermieden, dass vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch Rechenspiele angestellt werden müssen. Doch durch die 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 muss der BVB noch um die Qualifikation für die Champions League bangen. Als Tabellendritter hat die Mannschaft von Peter Stöger zwar alles in der eigenen Hand, aber zum Abschluss steht eine schwierige Aufgabe an: ein Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die ersten vier Plätze der Tabelle berechtigen zur Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, Play-Offs muss kein Bundesligist mehr absolvieren. Klar ist: Wenn der BVB in Hoffenheim mindestens einen Punkt holt, ist die Königsklasse sicher. Dortmund könnte sich sogar eine Niederlage mit einem Tor Differenz erlauben und würde noch immer vor der TSG ins Ziel kommen. Steht am Ende aber eine deutlichere Pleite, dann zieht Hoffenheim vorbei. Und auch Bayer 04 Leverkusen - derzeit Tabellenfünfter - könnte den BVB in diesem Fall noch überholen.



Die Werkself hat vor dem 34. Spieltag eine um sechs Tore schlechtere Tordifferenz als der BVB aufzuweisen. Sollte Leverkusen diese durch einen deutlichen Erfolg im eigenen Heimspiel gegen Hannover 96 ausgleichen, hat noch immer die Borussia die Nase vorn, denn der BVB hat bisher acht Treffer mehr erzielt als Bayer 04 und auf diese käme es an, sollte die Tordifferenz beider Vereine am Ende gleich sein.

Eine Beispielrechnung für den Fall der Fälle: Verliert der BVB in Hoffenheim mit 0:2, dann müsste Leverkusen mit fünf Toren Unterschied gegen Hannover gewinnen, um an Dortmund vorbeizuziehen. Fällt die BVB-Niederlage deutlicher aus, würde die Aufgabe für die Rheinländer leichter.

Leverkusen fehlt der Torjäger

Gut für den BVB: Kevin Volland, der beste Leverkusener Torschütze dieser Saison (14 Tore), wird gegen Hannover gesperrt fehlen, weil er beim 0:0 im Auswärtsspiel bei Werder Bremen die fünfte Gelbe Karte gesehen hat.

Am liebsten wäre es den Dortmundern, wenn sich alle diese Rechenspiele am Ende als unnötig erweisen. Die BVB-Spieler können mit einer guten Leistung bei der TSG selbst dafür sorgen, dass sie in der nächsten Saison in der Champions League spielen dürfen.

Die Tabellensituation vor dem 34. Spieltag:

3. Borussia Dortmund, 55 Punkte, 63:44 Tore, Tordifferenz: +19

4. TSG Hoffenheim, 52 Punkte, 63:47 Tore, Tordifferenz: +16

5. Bayer 04 Leverkusen, 52 Punkte, 55:42 Tore, Tordifferenz: +13