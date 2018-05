Für Sascha Behnke ist der Traum in Erfüllung gegangen. Er beendet seine dreijährige Tätigkeit beim Heisinger SV mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Der Trainer wechselt in der neuen Saison zum ESC Rellinghausen. Zuvor hat er am Wochenende den noch einen benötigten Dreier eingefahren. Der Trainer warnte zuvor vor SuS Niederbonsfeld, da die Mannschaft schwer einzuschätzen sei. Zu viele Wechsel werden dort regelmäßig vorgenommen.

Doch die Warnung war nicht nötig, denn die Heisinger schossen den Gegner mit 9:0 ab. Damit ist drei Spieltage vor dem Saisonschluss klar: Der Meister steht fest, Heisingen steigt in die Bezirksliga auf.

Die Tabelle in der Essener Kreisliga spricht eindeutige Worte. Der Heisinger SV steht mit elf Punkten Vorsprung auf Verfolger Kupferdreh-Byfang auf Platz eins. Dabei können die Essener beeindruckende Zahlen vorweisen: 23 Siege und je ein Unentschieden und eine Niederlage aus 25 Spielen bedeuten 70 Zähler. Darüberhinaus stellt Heisingen mit 97 Treffern den stärksten Angriff und mit nur 15 Gegentoren die beste Defensive der gesamten Liga.

Behnke hoffte darauf, dass der erste Matchball verwandelt wird, da am nächsten Spieltag das Topspiel gegen den Dritten aus Kettwig auf dem Plan steht. Durch den Kantersieg gegen Niederbonsfeld kann Heisingen nun völlig entspannt gegen die Kettwiger antreten, die gegen den neuen Zweiten Kupferdreh-Byfang am Sonntag 3:4 verloren.

Nach dem Spiel in Niederbonsfeld gab es kein Halten mehr. Die Spieler feierten auf dem Platz, zwei Videos davon gibt es hier zu sehen. Nach der ersten Party auf dem Feld ging es weiter in das Essener Lokal "Die Eule", hier wurde bis in die Nacht gefeiert.