Der Absturz des 1. FC Köln in die 2. Bundesliga. Viele Kölner machen das auch an Jhon Cordoba fest. Für 17 Millionen Euro kam der Angreifer aus Mainz.

In der Bundesliga traf er für Köln noch nicht. Lediglich im DFB-Pokal war er erfolgreich, dazu sein irres Tor im Spiel der Europa League beim FC Arsenal.

Klar ist, der Spieler kann nichts für die viel zu hohe Ablöse, die der ehemalige Manager Jörg Schmadtke nach Mainz überwies. Doch trotzdem war es für den Kolumbianer eine Horrorsaison. Denn am Ende der Spielzeit pfiffen ihn auch die Kölner Fans aus. Die Anhänger feierten die Mannschaft trotz Abstieg, doch Cordoba pickten sie sich raus. Auch im letzten Heimspiel gegen die Bayern. Pfiffe bei seiner Einwechslung. Vor den Augen der Eltern.

Doch es ging auch anders. Während zahlreiche Zuschauer pfiffen, gab es auch Beifall für den Stürmer. Im Netz gibt es heftige Diskussionen über das Thema. Immer mehr User betonen, wie schlimm sie es finden, dass ein eigener Spieler ausgepfiffen wird. Kölns Sportboss Armin Veh forderte, dass man dem Stürmer eine Chance gebe. Denn Cordoba wird aller Voraussicht nach mit in die Zweite Liga gehen.

Und auch Leonardo Bittencourt setzte sich für den Kollegen ein. Per Instagram-Story (diese werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht) machte er sich für Cordoba stark. Er postete ein Foto der beiden mit der Nachricht: "Keiner weiß, wie hart du arbeitest. Ich glaube an dich und ich bin ein großer Fan, Bruder."

Und tatsächlich kann man dem Ex-Mainzer fehlenden Einsatz niemals vorwerfen. Er kämpft bis zur letzten Minute, bisher allerdings sehr glücklos. Vermutlich auch deshalb, weil ihm jegliches Selbstvertrauen fehlt. Das könnte sich ändern, wenn sich mehr Leute für ihn stark machen und die Pfiffe aus dem eigenen Lager verstummen.

Personal-Übersicht neue Saison

Auslaufende Verträge: Claudio Pizarro, Dominic Maroh, Sven Müller

Neu gehandelt: Louis Schaub (23, offensives Mittelfeld, Rapid Wien, Ablöse etwa 3,5 Millionen Euro), Kevin Stöger (24, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei), Kenny Pronce Redondo (23, linkes Mittelfeld, Union Berlin, Vertrag bis 2019), Lasse Sobiech (27, St. Pauli, ablösefrei), Rafael Czichos (27, Holstein Kiel, Vertrag bis 2020), Donis Avdijaj (21, Schalke, derzeit ausgeliehen an Roda Kerkrade, offensives Mittelfeld). Benno Schmitz (23, RB Leipzig, Vertrag bis 2020).

Neu verpflichtet: -

Sicher im nächsten Jahr im Kader: Marco Höger, Simon Terodde, Vincent Koziello, Thomas Kessler, Jonas Hector, Timo Horn, Tim Handwerker, Matthias Lehmann, Nikolas Nartey, Marcel Risse

Wahrscheinlich im Kader: Salih Özcan, Milos Jojic, Christian Clemens, Jhon Cordoba, Sehrou Guirassy, Simon Zoller

Sichere Abgänge: Claudio Pizarro (unbekannt), Dominic Maroh (unbekannt), Sven Müller

Beliebt bei der Konkurrenz: Dominique Heintz (Schalke, BVB, die Höhe der Ausstiegsklausel ist nicht bekannt, genannt wurden bisher Summen zwischen 3 Millionen Euro und 10 Millionen Euro), Lukas Klünter (Hertha BSC, in Köln Vertrag bis 2020 ohne Klausel), Jhon Cordoba (Hertha BSC, kam für 17 Millionen Euro, dürfte ab einer Ablöse von 10 Millionen Euro gehen), Leonardo Bittencourt (Tottenham, Monaco, RB Leipzig, Bremen, für 8 Millionen Euro darf er gehen), Jorge Meré (gefragt in Spanien, kann für etwa 8 Millionen Euro gehen), Frederik Sörensen (gefragt in Italien, kann für etwa 7 Millionen Euro gehen), Yuya Osako (kaum zu halten, er würde etwa 6 Millionen Euro einbringen), Jannes Horn (RB Leipzig, sollte mindestens 8 Millionen Euro bringen).