Mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Scherpenberg sammelte Hamborn 07 wichtige Zähler gegen den Abstieg. Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit nimmt weiter Formen an.

"Der Plan ist es natürlich in der Liga zu bleiben", stellte Hamborn-Trainer Michael Pomp bereits nach dem Überraschungssieg gegen den FC Kray am Sonntag vor einer Woche klar. Mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV Scherpenberg gelang es den Duisburgern vergangenen Sonntag gegen ein weiteres Top-Team, wichtige Punkte für den Landesliga-Verbleib zu sammeln.

Im Duisburger Norden weiß man trotz der wichtigen Zähler gegen den SVS noch nicht genau, wo die Reise denn hingehen wird. Nur drei Zähler Abstand sind es zum Tabellenfünfzehnten Hö./Nie. Würde die Elf von Michael Pomp am Ende der Saison noch auf diesen Platz verwiesen werden, müssten die Duisburger die Relegation überstehen. Zu den direkten Abstiegsplätzen hat man sich jedoch ein Neun-Punkte-Polster erspielen können und hat bei drei ausstehenden Spielen diesbezüglich keine Sorgen mehr.

Ebenfalls wenig Sorgen bereitet Pomp und den restlichen Verantwortlichen der 07er die Kaderzusammenstellung für das kommende Jahr: "Wir können höchstwahrscheinlich alle Leistungsträger halten, die wir halten wollen", freut sich Pomp. Dies ist laut dem 34-Jährigen auch der Fall, wenn seine Mannschaft doch noch den bitteren Gang zurück in die Bezirksliga gehen muss.

Neben den angesprochenen Leistungsträgern, die weiterhin den Stamm der Hamborner Mannschaft bilden, wurde bereits zweimal namhaft auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Ali Basaran und Bora Karadag kommen vom FSV Duisburg an die Westerwaldstraße. "Mit Ali und Bora kommen zwei sehr gute Jungs vom FSV zu uns. Wir sind glücklich über diese Verstärkungen", sagt Pomp zu den Neuen.

Karadag, der bei Rot-Weiss Essen seine fußballerische Ausbildung genoss, führt den FSV in dieser Saison als Kapitän auf das Feld. Bei 25 Einsätzen kommt der 27-Jährige Spielgestalter auf drei Tore und sechs Vorlagen. Basaran ist ein bekanntes Gesicht in Hamborn: Der 24-Jährige spielte in der Jugend für die 07er, bevor er zur Saison 13/14 zum FSV wechselte.

Neben den externen Zugängen können sich wohl auch die internen Talente berechtigte Hoffnungen machen, nächste Saison für den A-Kader auflaufen zu dürfen: "Es ist durchaus möglich, dass einige Jungs aus unserer Jugend nächste Saison dazu stoßen", macht Pomp den eigenen Talenten Hoffnung. Die A-Junioren der Sportfreunde schaffte diese Saison die vorzeitige Rückkehr in die Niederrheinliga.

Mit dem 18-jährigen Blinort Namoni hat sich bereits diese Saison ein junges Talent in die Hamborner Stammelf gespielt und auch Torwart Max Chmilewski war schon oft Teil des Seniorenkaders. "Blinort ist jetzt schon ein Faktor bei uns. Max wird es sicherlich nächste Saison sein. Mal schauen, wie er das Torwart-Karussel durcheinander wirbeln kann", macht Pomp seinen jungen Spielern Mut.