Vor dem Pokalspiel gegen den SV Wanne 1911 müssen die Spieler von Westfalia Herne alle Kräfte mobilisieren. Ihr Trainer weiß, wie er mit seinen Jungs umgehen muss.

Der Name Christian Knappmann dürfte jedem im Ruhrgebiet ein Begriff sein. In seiner Zeit als Spieler war der damalige Mittelstürmer unter anderem für Rot Weiss Ahlen, den KFC Uerdingen, Westfalia Herne und Rot-Weiss Essen aktiv. In der Saison 2015/2016 übernahm der gebürtige Düsseldorfer den SC Westfalia Herne als Spielertrainer und führte sie auf Platz drei in der Westfalenliga Staffel zwei.

In der folgenden Saison gelang Herne sogar der Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Dabei holte die Mannschaft von Knappmann aus 30 Spielen 20 Siege, sechs Unentschieden und kassierte lediglich vier Niederlagen. In der laufenden Saison hat der SCW (aktuell auf Platz acht) den Klassenerhalt längst gesichert und wird auch nächste Runde wieder Teil der Oberliga sein.

"Seitdem Christian Knappmann hier ist, hat er den Verein auf den Kopf gestellt. Er hat einfach grundlegende Dinge zum Positiven verändert", erklärt Westfalia-Spieler Sebastian Mützel den Erfolg unter der Regie des Trainers und fügt an: "In den vergangenen zwei Jahren haben wir in Herne eigentlich alles gewonnen und alle Ziele erreicht." Knappmann habe in Verein und Umfeld auch für eine entsprechende Euphorie gesorgt.

Das Erfolgsrezept

Der Trainer selbst ist sich sicher, dass es nicht nur an ihm liegt, sondern auch an den Spielern, die den Weg nach Herne finden. "Ich glaube, wir haben hier eine Mannschaft zusammengestellt, die sich unserer Philosophie verschrieben hat", erklärt der ehemalige Stürmer und verweist auf Jürgen Klopp, der in seinen Augen bei der Auswahl der Spieler ähnlich vorgeht. Knappmann setzt auf ein sehr zweikampfbetontes Spiel.

"Er behandelt uns wie seine eigenen Söhne. Er ist zwar manchmal etwas lauter, aber er will nur das Beste für uns." Nico Legat (Westfalia Herne)

Seine Schützlinge wissen jedenfalls, was sie an dem 37-Jährigen haben. "Er behandelt uns wie seine eigenen Söhne. Er ist zwar manchmal etwas lauter, aber er will nur das Beste für uns", freut sich Mittelfeldspieler Nico Legat. Auch Knappmann weiß, dass er nicht immer die ruhige Art halten kann: "Ich hatte einige Trainer in meiner Karriere. Aber die, die mit Zuckerbrot und Peitsche kamen, die hatte ich am liebsten. Von denen hast du wirklich gelernt."

Für Legat waren sein Trainer und das familiäre Miteinander im Verein ausschlaggebende Faktoren für eine Vertragsverlängerung: "Ich habe mich nochmal mit ihm unterhalten und gesagt, dass ich mich hier im nächsten Jahr verbessern möchte. Danach will ich den nächsten Schritt machen." In der anstehenden Saison hat Knappmann mit seinem SCW großes vor. Man will sich einen Platz unter den ersten Sechs sichern und auch im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden. Für die laufende Runde steht noch ein Ziel aus. Am kommenden Donnerstag (15 Uhr) soll gegen Wanne 1911 der Kreispokal gewonnen werden. Auch auf diese Aufgabe wird Knappmann, dessen Vertrag bis Juni 2019 läuft, seine Spieler bestens vorbereiten.