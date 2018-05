Der 1. FC Kleve zog dem Duisburger SV 1900 das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Kleve ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast mit 2:0 für sich entschieden.

Eine Änderung in der Startelf vom Tabellenführer: Altgen begann anstelle von Geurtz. Die Klever erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Levon Kurikciyan traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Tim Haal den Vorsprung des FCK. Vor 115 Besuchern gelang Burak Öktem in der 25. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Duisburg. Haal schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (35.). Der 1. FC Kleve baute die Führung aus, indem Kurikciyan zwei Treffer nachlegte (36./39.). Das überzeugende Auftreten von Kleve fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit einem Wechsel – Bünyamin Dinler kam für Johannes Brors – startete der DSV 1900 in Durchgang zwei. Zum Seitenwechsel ersetzte Lukas Ehrhardt vom FCK seinen Teamkameraden Haal. Bei einem Doppelwechsel in der 57. Minute lösten Matthias Goris und Jan-Luca Geurtz die Teamkollegen Pascal Hühner und Kurikciyan auf dem Feld ab. Abdullo Saidov besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den 1. FC Kleve (87.). Am Ende fuhr die Schwanenstädter einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Kleve bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den Duisburger SV 1900 in Grund und Boden spielte.

Trotz der Niederlage behält Duisburg den neunten Tabellenplatz.

Mit nur 22 Gegentoren hat der FCK die beste Defensive der Landesliga Niederrhein 2. Neun Spiele ist es her, dass der 1. FC Kleve zuletzt eine Niederlage kassierte. Nächster Prüfstein für den DSV 1900 ist auf gegnerischer Anlage der SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15:00 Uhr). Kleve misst sich am gleichen Tag mit dem VfL Rhede.