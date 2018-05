Broekhuysen gewann das Sonntagsspiel gegen den VfL Tönisberg mit 2:1.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel bei Broekhuysen hatte Tönisberg schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Während beim VfL Tönisberg diesmal Mrosek und Lucas für Lukas und Schlebusch begannen, standen bei Broekhuysen Heghmans und Weymanns statt Jacobs und Brimmers in der Startelf. Das 1:0 von SF Broekhuysen durfte Richard Heghmans bejubeln (8.). Für das 2:0 des Gastes sorgte Sebastian Clarke, der in Minute 17 zur Stelle war. Nach nur 25 Minuten verließ Philip Stürz von Tönisberg das Feld, Julian Thiel kam in die Partie. Vor 50 Besuchern gelang Leon Lindmüller in der 32. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 68. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Tolga Dügencioglu spielte Nico Jeegers beim VfL weiter. Den Grundstein für den Sieg über den VfL Tönisberg legte Broekhuysen bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Tönisberg baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält die Tönisberger den achten Tabellenplatz.

Nach 30 absolvierten Begegnungen nimmt SF Broekhuysen den 15. Platz in der Tabelle ein. Nächster Prüfstein für den VfL ist GSV Moers (Sonntag, 15:30 Uhr). Broekhuysen misst sich am selben Tag mit dem SV Walbeck (15:30 Uhr).