Der SC Weitmar 45 kam im Gastspiel beim SV Herbede trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Herbede zog sich gegen Weitmar achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SC Weitmar 45 hatte mit 5:2 gewonnen.

Herbede startete mit drei Veränderungen in die Partie: Homann, Cramer und Zimmer für Schmitz, Ferber und Nica. Auch der SC Weitmar 45 stellte um und begann mit Vitt, Scharpenberg und Körber für Siebrecht, Berg und Dahms.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Max Verres sein Team in der zweiten Minute. Zur Pause behielt Weitmar die Nase knapp vorn. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Danny Hustert in der 56. Minute für Patrick Feistner eingewechselt wurde. Christian Buth sicherte dem SV Herbede nach 65 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der Gastgeber und der SC Weitmar 45 schließlich mit einem Remis.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt Herbede den sechsten Platz in der Tabelle ein. Für den SV Herbede sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Weitmar baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Herbede zum FC Altenbochum, gleichzeitig begrüßt der SC Weitmar 45 die TuS Harpen auf heimischer Anlage.