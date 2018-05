Das Auswärtsspiel des Hombrucher SV endete erfolglos.

Gegen den SC Obersprockhövel gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:1. Das Hinspiel bei Hombruch hatte Obersprockhövel schlussendlich mit 4:3 für sich entschieden.

Während beim SC Obersprockhövel diesmal Diaby für Kalina begann, standen beim Hombrucher SV Schrade und Dücker statt Mattes und Najdi in der Startelf. 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Obersprockhövel schlägt – bejubelten in der achten Minute den Treffer von Gordon Zebrowski zum 1:0. Nach nur 26 Minuten verließ Serkan Aydin vom SC Obersprockhövel das Feld, Mert Özkan kam in die Partie. Mit einem Tor Vorsprung für Obersprockhövel ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der Pause stellte Hombruch personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabio Mund-Reyes und William Najdi auf den Platz und ersetzten Julian Voß und Florian Peterhülseweh. Für das 2:0 des SC Obersprockhövel zeichnete Ismael Diaby verantwortlich (47.). Maurice Much war es, der in der 59. Minute den Ball im Tor von Obersprockhövel unterbrachte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Leon Tank, der das 3:1 aus Sicht des SC Obersprockhövel perfekt machte (90.). Am Ende verbuchte die Obersprockhöveler gegen den Hombrucher SV einen Sieg.

Obersprockhövel behauptet nach dem Erfolg über Hombruch den vierten Tabellenplatz.

Trotz der Niederlage behält der Hombrucher SV den siebten Tabellenplatz. In Fahrt ist der Gast aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Beim SC Obersprockhövel dagegen läuft es mit momentan 54 Zählern wie am Schnürchen. Als Nächstes steht für Obersprockhövel eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (15:00 Uhr) geht es gegen SW Wattenscheid. Hombruch tritt drei Tage später daheim gegen den SV Zweckel an.