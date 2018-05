Für Westfalia Huckarde gab es in der Auswärtspartie gegen die SG Suderwich nichts zu holen.

Huckarde verlor mit 0:3. Das Hinspiel bei der Westfalia hatte Suderwich schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Suderwich mit drei Änderungen. Diesmal begannen Vorholt, Golombeck und Arndt für Augustin, Widera und Klahs. Auch Huckarde baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Justus, Leggett, Podeschwa und Münzberger anstatt Gökcek, Nagler, Philipp und Efthimiadis.

Ilkay Hatil trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung der SG Suderwich. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Rene Vorholt das Spielfeld in der 58. Minute für Christoph Meyer verließ. Für das 2:0 von Suderwich zeichnete Meyer verantwortlich (66.). Hatil baute den Vorsprung des Gastgebers in der 86. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Aufsteiger am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Westfalia.

Durch den klaren Erfolg über Westfalia Huckarde ist die SG Suderwich weiter im Aufwind. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Suderwich liegt nun auf Platz sieben.

Siege waren zuletzt rar gesät bei Huckarde. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück. Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den 15. Platz in der Tabelle ein. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert die SG Suderwich beim FC Hillerheide, die Westfalia empfängt zeitgleich Wacker Obercastrop.