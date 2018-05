Mit leeren Händen endete für die TSG Sprockhövel die Auswärtspartie gegen den 1. FC Kaan-Marienborn.

Der Gastgeber siegte mit 3:1. Vor heimischem Publikum hatte sich Sprockhövel einen Punkt beim Stand von 1:1 gesichert.

Während Kaan-Marienborn auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Sprockhövel Tchakoumi Essengue und Kadiu statt Budde und Dytko. 288 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Kaan-Marienborn schlägt – bejubelten in der 17. Minute den Treffer von Dawid Krieger zum 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Burak Gencal die Führung von Kaan-Marienborn aus. Bis Schiedsrichter Tim Zahnhausen den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Felix Paplo Casalino, der von der Bank für Tim Dudda kam, sollte für neue Impulse bei der TSG sorgen (58.). Casalino beförderte das Leder zum 1:2 des Gastes in die Maschen (64.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Enrico Balijaj, der das 3:1 aus Sicht des 1. FC Kaan-Marienborn perfekt machte (90.). Schließlich schlug Kaan-Marienborn vor heimischer Kulisse die TSG Sprockhövel im 27. Saisonspiel souverän.

Der 1. FC Kaan-Marienborn ist seit drei Spielen unbezwungen. Kaan-Marienborn beißt sich in der Aufstiegszone fest.

Die Situation bei Sprockhövel bleibt angespannt. Gegen den 1. FC Kaan-Marienborn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Trotz der Niederlage behält die TSG den zehnten Tabellenplatz. Kaan-Marienborn hat nächste Woche Eintracht Rheine zu Gast. Am Sonntag empfängt die TSG Sprockhövel die Sportfreunde Siegen.