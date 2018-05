Eintracht Rheine kam gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 mit 0:5 unter die Räder.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Rheine hatte mit 3:0 gesiegt.

Paderborn II und der FCE gingen jeweils mit einem neuen Gesicht in die Partie. Während beim SCP II Itter für Schindler begann, durfte bei Eintracht Rheine Röhe für Mladenovic ran. 51 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Paderborn 07 II schlägt – bejubelten in der sechsten Minute den Treffer von Darryl Julian Geurts zum 1:0. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Tim Mannek schnürte einen Doppelpack (13./42.), sodass der Gastgeber fortan mit 3:0 führte. Nach dem souveränen Auftreten von Paderborn II überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der 61. Minute wurde Jan-Steven Erisa für Ron Schallenberg eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Mannek beseitigte mit seinen Toren (65./68.) die letzten Zweifel am Sieg des SCP II. In der 76. Minute stellte die Paderborner personell um: Per Doppelwechsel kamen Benjamin Lütkemeier und Cagatay Karaca auf den Platz und ersetzten Nick Neumann und Mustafa Dogan. Letzten Endes schlug der SC Paderborn 07 II vor heimischer Kulisse im 27. Saisonspiel Rheine souverän mit 5:0.

Paderborn II kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 16 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Im Tableau hat der Sieg des SCP II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14.

In der Verteidigung des FCE stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der letzte Dreier liegt für den Gast bereits drei Spiele zurück. Trotz der Niederlage behält die Rheiner den neunten Tabellenplatz.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,0 Gegentreffer des SC Paderborn 07 II stehen 2,2 bei Eintracht Rheine gegenüber. Im heutigen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Am kommenden Mittwoch trifft Paderborn II auf Arminia Bielefeld 2 (19:30 Uhr), Rheine reist tags darauf zum 1. FC Kaan-Marienborn (15:00 Uhr).