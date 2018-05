Erfolglos endete für den SC Dorstfeld das Auswärtsspiel gegen Westfalia Wethmar.

Der Gastgeber gewann 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Dorstfeld hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der Westfalia Felsberg und Nagel für Quiering und Kösling aufliefen, starteten bei Dorstfeld Secgel, Nuriddin, Vollmer und Reimann statt Jung, Benke, Rütten und Risse.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Westfalia Wethmar schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Tim Heptner zum 1:0. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Ron Hibbeln zum Ausgleich für den SC Dorstfeld. Ein Sieger war zur Pause noch nicht auszumachen, sodass beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden konnten. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Alexander Podszuck das Spielfeld in der 60. Minute für Christian Wantoch von Rekowski verließ. In der 65. Minute brachte Tim Holz den Ball im Netz von Dorstfeld unter. Den Freudenjubel von Wethmar machte Michael Reimann zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (71.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Maik Küchler einen Treffer für die Westfalia im Ärmel hatte (86.). Als Schiedsrichter Daniel Graffe (Münster) die Partie abpfiff, reklamierte die Wethmarer schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Trotz des Sieges bleibt Westfalia Wethmar auf Platz zehn. Die Offensive von Wethmar in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem SC Dorstfeld gelang dies heute nicht besonders gut. Die Westfalia kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 14 zusammen hat. Ansonsten stehen noch zehn Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Dorstfeld hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Der Gast musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur neun Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nächster Prüfstein für Westfalia Wethmar ist der VfL Kamen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:15). Der SC Dorstfeld misst sich zur selben Zeit mit der SuS Kaiserau.