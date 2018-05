Die Erfolgsserie ist gerissen: Nach neun Spielen ohne Niederlage hat es den VfL Bochum wieder mal erwischt.

Union Berlin dagegen feiert mit dem 3:1-Sieg gegen die Bochumer in der “Alten Försterei” den Klassenerhalt.

VfL-Trainer Robin Dutt setzte auf die Elf, die sich zuletzt gegen Aue durchgesetzt hatte. Manuel Riemann stand also doch im Tor, und Stefano Celozzi blieb zunächst auf der Reservebank. Allerdings hatten die Bochumer dem Druck der Gastgeber nur wenig entgegen zu setzen. Angetrieben von den Fans in der ausverkauften “Alten Försterei” stürmte Union vom Anpfiff an los. Früh gingen die Berliner drauf, so früh, dass Redondo Riemann beinahe den Ball vom Fuß geangelt hätte. Die abstiegsgefährdeten Hausherren gewannen, bis in die Haarspitzen motiviert, die Mehrzahl der Zweikämpfe, der VfL verlor oft zu früh den Ball. Auch Kevin Stöger, bislang Dreh- und Angelpunkt des Bochumer Spiels, fehlte an diesem Tag die Genauigkeit.

Die Abwehr musste Schwerarbeit leisten, zum Beispiel als Patrick Fabian Union-Torjäger Steven Skrzybski im letzten Moment stoppte. Einen katastrophalen Rückpass von Robert Tesche konnte Hedlund nicht nutzen, der Berliner Angreifer scheiterte kurz darauf - Tesche war von Soares nur ungenau angespielt worden - an Riemann. Der Bochumer Schlussmann parierte auch Redondos Kopfball erstklassig, anschließend vergab Kurzweg freistehend. Der Führungstreffer für die Hausherren lag lange schon in der Luft, schließlich war es soweit. Als Danilo Soares verletzt auf dem Rasen lag und Sidney Sam ein Foulspiel reklamierte, nutzte Redondo die Gunst der Stunde mit dem Treffer zum 1:0.

Hatten die Bochumer in den letzten Wochen nach einem derartigen Rückschlag immer noch eine Schüppe drauf gelegt, so blieb diese Reaktion diesmal aus. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff hatte Hedlund das 2:0 auf dem Fuß, aber erneut blieb Riemann Sieger. Freuen konnte er sich aber kaum darüber, denn in der nächsten Szene war er wieder geschlagen. Soares überwand seinen eigenen Torhüter per Kopf und sorgte damit für eine Vorentscheidung.

Dass Stöger später im Strafraum der Berliner umgestoßen wurde, ohne dass Schiedsrichter Robert Schröder darauf reagierte, änderte nichts an den Kräfteverhältnissen. Union war Herr im eigenen Haus, der VfL konnte den Schalter laange Zeit nicht umlegen. Doch nach Lukas Hinterseers Anschlusstreffer nach Vorarbeit von Robbie Kruse wurde es noch einmal spannend für ein paar Minuten, zumal Riemann Skrzybski stoppte. Doch der Traum vom Sprung auf den Relegationsplatz in letzter Sekunde war da schon nicht mehr realisierbar. Schließlich traf Skrzybski gegen eine nicht mehr existente Bochumer Abwehr doch noch. Rang vier und damit die beste Platzierung seit Jahren ist indes für die Dutt-Elf immer noch möglich.