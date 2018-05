Die Reserve der Spvgg.

Erkenschwick kam gegen Westfalia Langenbochum mit 2:9 unter die Räder. Erkenschwick II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Bei der Spvgg. Erkenschwick II standen diesmal Karatas, Niedrig, Ceglarek und Kitschelt statt Cinal, Ridder, Gehling und Grüneberg auf dem Platz. Auch Langenbochum veränderte die Startelf und schickte Rippel für Bachmann auf das Feld.

25 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Erkenschwick II schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Sinan Özkaya zum 1:0. Die passende Antwort hatte Maurice Herold parat, als er in der 18. Minute zum Ausgleich traf. Pascal Kötzsch brachte die Spvgg. Erkenschwick II per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (34./39.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Lorenz Niedrig das 2:3 für den Gastgeber (42.). Zur Pause war die Westfalia im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Durchgang zwei lief Leroy Stemmer anstelle von Kerim Sehic für den Gast auf. Mit einem schnellen Hattrick (50./54./55.) zum 6:2 schockte Kötzsch Erkenschwick II. Tobias Portmann (61.), Kötzsch (71.) und Pierre Bendig (79.) bauten die komfortable Führung von Westfalia Langenbochum weiter aus. Der Spitzenreiter überrannte die Spvgg. Erkenschwick II förmlich mit neun Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit erschreckenden 88 Gegentoren stellt Erkenschwick II die schlechteste Abwehr der Liga. In elf ausgetragenen Spielen kam das Schlusslicht in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Erkenschwicker musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Spvgg. Erkenschwick II insgesamt auch nur vier Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 26 absolvierten Begegnungen nimmt Erkenschwick II den 16. Platz in der Tabelle ein.

Offensiv kann Langenbochum in der Bezirksliga Westfalen 9 kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nach dem Dreier gegen die Spvgg. Erkenschwick II führt die Westfalia das Feld der Bezirksliga Westfalen 9 an.

Nach der klaren Niederlage gegen Westfalia Langenbochum ist Erkenschwick II weiter das defensivschwächste Team der Bezirksliga Westfalen 9. Am Sonntag muss die Spvgg. Erkenschwick II bei der TuS Eichlinghofen ran, zeitgleich wird Langenbochum von Westfalia Gelsenkirchen in Empfang genommen.