Für Westfalia Gelsenkirchen gab es in der Auswärtspartie gegen Blau Gelb Schwerin nichts zu holen.

Gelsenkirchen verlor mit 1:4. Das Hinspiel bei der Westfalia hatte Schwerin schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Schwerin Brödner, El Marsi und Öz für Gresch, Reuscheck und Göbel aufliefen, starteten bei Gelsenkirchen Kocagöz und Zacharias statt Panchoo und Borutta.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Blau Gelb Schwerin schlägt – bejubelten in der sechsten Minute den Treffer von Abdelghani Habri zum 1:0. Für das 2:0 und 3:0 war Martin Kapitza verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (9./23.). Niklas Zacharias hatte zwischenzeitlich nach nur 17 Minuten vom Platz gemusst, für ihn spielte Alexander Lempka weiter. Die Hintermannschaft der Westfalia ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Ahmad Mousa in der 60. Minute für Kapitza eingewechselt wurde. Für das 1:3 von Westfalia Gelsenkirchen zeichnete Furkan Kocagöz verantwortlich (71.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marvin Rupieper, der das 4:1 aus Sicht von Schwerin perfekt machte (90.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Schweriner macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf.

In der Tabelle liegt Gelsenkirchen nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Der Gast musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gelsenkirchener insgesamt auch nur acht Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Westfalia ist nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während Blau Gelb Schwerin mit insgesamt 40 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist. Am nächsten Sonntag reist Schwerin zur SF Stuckenbusch, zeitgleich empfängt Westfalia Gelsenkirchen Westfalia Langenbochum.