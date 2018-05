Die Reserve von Blau-Weiß Mintard kam am Sonntag zu einem 1:0-Erfolg gegen die VfL Sportfreunde 07.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der VfL Sportfreunde 07 Jorczenink, Steinchen und Hillmann für Birwe, Pienkoß und Pieper aufliefen, starteten bei Blau-Weiß Mintard II Juchniewski, Fild und Delker statt Krause, Kretschmann und Ewers.

Die Weichen auf Sieg für Mintard stellte Marco Langer-Jordy, der in Minute 30 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Anstelle von Sven Steinchen war nach Wiederbeginn Max Krampf für die 07er im Spiel. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der VfL Sportfreunde 07. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei. Der Gastgeber musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportfreunde insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt die 07er in der Tabelle auf Platz zwölf.

Blau-Weiß Mintard II kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 16 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Mintarder nun auf dem elften Platz steht. Vor heimischem Publikum trifft die VfL Sportfreunde 07 am nächsten Sonntag auf die SG Kupferdreh-Byfang, während Mintard am selben Tag die Essener SG 99/06 in Empfang nimmt.