Wir schreiben den viertletzten Spieltag in der Oberliga Westfalen. Vor diesem Spieltag hatten noch sechs Teams die Chance aufzusteigen.

Der ASC Dortmund, Kaan-Marienborn, Lippstadt, Schalke II, TuS Haltern und die Hammer SpVg, sie alle hatten noch Hoffnungen, in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga West auflaufen zu dürfen.

Nach diesem Spieltag hat sich an der Ausgangslage nichts geändert. Schalke II hatte spielfrei, nur Hamm verlor - in Haltern. Trotzdem bleibt es dabei. Auch nach diesem Spieltag haben sechs Teams die Chance aufzusteigen.

Die Übersicht der Aufstiegskandidaten

Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 1:3 (0:1)

Nach drei Spielen ohne Sieg war man gespannt, wie der ASC Dortmund auf die kleine Ergebniskrise reagierte. Die Antwort: gut. Denn nach zwölf Minuten ging der Spitzenreiter in Ahlen in Führung - Pierre Szymaniak traf für die Gäste. Mit der Führung ging es in die Kabine, doch vier Minuten nach dem Wechsel der Schock für die Gäste, denn Giuliano Nieddu traf zum 1:1 für Ahlen. Doch die Dortmunder zeigten sich gefestigt. Toptorjäger Maximilian Podehl traf nach 69 Minuten zur erneuten Führung für den Tabellenersten. Neun Minuten später war es wieder Podehl, der seine Mannschaft jubeln ließ. Die Vorentscheidung in Ahlen.

1. FC Kaan-Marienborn - TSG Sprockhövel 3:1 (2:0)

Fünf Minuten nach der Führung von Spitzenreiter ASC Dortmund setzte auch der Zweite aus Kaan-Marienborn ein Ausrufezeichen. Dawid Krieger brachte die Hausherren gegen Sprockhövel in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Burak Gencal auf 2:0 für Kaan-Marienborn. Doch die TSG machte es nach 57 Minuten wieder spannend - Felix Casalino erzielte das 1:2 aus Sicht der Gäste. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit - Enrico Balijaj machte mit dem 3:1 alles klar.



Arminia Bielefeld II - SV Lippstadt 0:1 (0:0)

Lange hat es gedauert, ehe der Favorit aus Lippstadt beim Kellerkind aus Bielefeld traf. Dann war es nach 75 Minuten Paolo Maiella, der zum erlösenden 1:0 für Lippstadt traf.



TuS Haltern - Hammer SpVg 2:0 (1:0)

In Haltern waren zwei Aufstiegskandidaten unter sich. Die Gastgeber hatten dabei die ungünstigste Ausgangslage. Doch Haltern kämpfte - und ging nach 32 Minuten durch Julius Hölscher in Führung. Für die Entscheidung sorgte dann Stürmer Stefan Oerterer per Elfmeter (78.).