Der 1. FC Köln ist abgestiegen und alle feiern. Es gab keine kritischen Worte, die Mannschaft wurde auch nach dem 1:3 gegen die Bayern mit Applaus verabschiedet. Auch von Lukas Podolski.

Der saß auf der Tribüne und sah die 90 Minuten live im Stadion. Podolski betont bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass er Köln und den FC liebt. Dementsprechend wird in jedem Sommer spekuliert, ob der Angreifer zurückkehrt nach Köln.

Auch in diesem Sommer ist das wieder ein Thema. In den Wochen, in denen Kölns Spieler wie Timo Horn, Marco Höger oder Jonas Hector gelobt werden für ihre Treue zum Verein, da könnte es ein emotionales I-Tüpfelchen werden, wenn "Poldi" im Sommer sein nächstes Comeback in Köln feiert. Von 1995 bis 2006 war er für den Traditionsverein aktiv, dann nochmal von 2009 bis 2012. Sechs Jahre später könnte es erneut soweit sein.

Jeder kennt meine Beziehung zu diesem Verein und dieser Stadt. Und die wird sich in den nächsten 50 Jahren nicht ändern Lukas Podolski

Mittlerweile ist der Stürner 32 Jahre alt und bis zum 31. Dezember 2019 bei japanischen Erstligisten Vissel Kobe unter Vertrag. Eine Rückkehr zum FC wird es auf jeden Fall geben, Podolski betonte zuletzt, wenn das nicht als Spieler sei, "dann eben in anderer Funktion. Jeder kennt meine Beziehung zu diesem Verein und dieser Stadt. Und die wird sich in den nächsten 50 Jahren nicht ändern."

Und auch Kölns Sportboss Armin Veh ließ ein Hintertürchen für solch einen Transfer, Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle sagte am Samstag gegenüber "Sky": "Lukas ist ein ganz, ganz wertvoller Teil unserer Geschichte und wird das auch immer sein. Im Fußball darf man gar nichts ausschließen. Wir gehen jetzt in die Zweitligasaison, Lukas hat noch ein Jahr in Japan Vertrag und was der Fußballgott danach entscheidet, das wissen wir beide noch nicht."

Klingt nicht nach einem Wechsel im Sommer, doch es gelten die Worte von Podolski, der betonte: "Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum ist, wieder dieses Trikot anzuziehen und auf dem Platz zu stehen. Und träumen darf man ja." Wobei die Offensive der Kölner nach aktuellem Stand mit Simon Terodde, Simon Zoller, Sehrou Guirassy und Jhon Cordoba voll besetzt ist. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, hat man noch immer eine Position für Podolski gefunden.