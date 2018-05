Nach der Niederlage gegen Mainz steht für Borussia Dortmund am kommenden Samstag in Hoffenheim ein Endspiel auf dem Programm. Ein Kommentar.

Jetzt hat Borussia Dortmund genau das Szenario, das man so gerne vermieden hätte: Am kommenden Samstag muss man bei 1899 Hoffenheim zu einem Endspiel um die Champions League antreten – während Revierrivale Schalke 04 die Teilnahme schon sicher hat. Die Schalker stehen da, wo sich der BVB von seinem Selbstverständnis her sieht: auf Platz zwei der Bundesliga.

Warum Dortmund dieses Mal dahinter landet, war beim 1:2 gegen Mainz 05 in aller Deutlichkeit zu sehen – einem Spiel, von dem es zu viele gab in der laufenden Saison. Während der Gegner mit Kampf, mit Intensität und mit Leidenschaft aufs Feld kam, entsprach die Körpersprache der BVB-Profis jener eines lauen Sommerkicks im Park. Dortmund hätte nach zwei positiven Spielen voller Selbstbewusstsein sein müssen – das aber war nur bei den Mainzern zu erkennen, die sich mit aller Macht gegen den Abstieg stemmten. Für beide Mannschaften war es ein wichtiges Spiel, nur einer sah man das auch an.

Und damit landet man schnell wieder beim Wörtchen Mentalität, das sich seit Wochen durch alle Analysen in und um Dortmund zieht. Trifft diese Mannschaft auf Widrigkeiten, weiß sie zu selten, damit umzugehen. Bei Rückschlägen gehen die Köpfe nach unten, geht die Überzeugung verloren – und die zweifellos vorhandene Qualität wird verschüttet unter Verunsicherung und Zaghaftigkeit. Da ist niemand, der sich mit aller Macht dagegen stemmt, wenn ein Spiel schlecht läuft. Zu sehen gegen Mainz, nach den Nackenschlägen durch die beiden frühen Gegentore. Der BVB schaffte sogar recht schnell den Anschlusstreffer, was eigentlich neuen Mut und neuen Schwung hätte bringen müssen. Doch in den 74 Minuten danach hatte der BVB keine richtige Torchance mehr – bis auf einen Kopfball in der Nachspielzeit. Weil es an Tempo fehlte, an Ideen, an Überzeugung. Kurz: an allem, was eine Spitzenmannschaft ausmacht.