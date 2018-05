4:0-Sieg im Westderby KFC-Showdown in Wiedenbrück

Der KFC Uerdingen schlägt den WSV vor 6.162 Zuschauern mit 4:0 (1:0). Nach dem neunten Sieg in Serie hat die Krämer-Elf kommenden Sonntag in Wiedenbrück damit alle Trümpfe in der eigenen Hand.