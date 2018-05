Die Auswärtspartie für den ETB SW Essen ging erfolglos vonstatten.

TuRU Düsseldorf bezwang Essen mit 1:0. Mit breiter Brust war der ETB zum Duell mit Düsseldorf angetreten – der Spielverlauf ließ beim ETB SW Essen jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Essen hatte mit 3:0 gewonnen.

Während Düsseldorf auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Essen Ngwanguata und Ellmann statt Canpolat und Tomasello. 56 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für TuRU schlägt – bejubelten in der siebten Minute den Treffer von Sahin Ayas zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Bei einem Doppelwechsel in der 55. Minute lösten Alessandro Tomasello und Danny Walkenbach die Teamkollegen Kevin Kehrmann und Kenson Götze auf dem Feld ab. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, sodass TuRU Düsseldorf der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn genügte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht Düsseldorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt TuRU nicht zur Entfaltung, sodass nur 34 erzielte Treffer auf das Konto von TuRU Düsseldorf gehen. Düsseldorf ist seit drei Spielen unbezwungen. TuRU bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, sieben Unentschieden und 14 Pleiten.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der ETB in der Tabelle stabil. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur sieben Zähler. Als Nächstes steht für TuRU Düsseldorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen die Spvg Schonnebeck. Der ETB SW Essen tritt bereits drei Tage vorher gegen den VfB Homberg an.