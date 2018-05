Viktoria Goch kam gegen den SV Walbeck mit 1:6 unter die Räder.

Das Hinspiel hatte Goch für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:1.

Während beim SVW diesmal Prangs, Pertz und Kropp für Gerke, Tenner und Pastoors begannen, standen bei Viktoria Goch Reintjes und Barbara statt Gerlitzki und Gisberts in der Startelf. 75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Walbeck schlägt – bejubelten in der zehnten Minute den Treffer von Philipp Pertz zum 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Phillip Pasch die Führung des Gastgebers aus. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jonathan Klingbeil auf Seiten von Goch das 1:2 (45.). Komfortabel war die Pausenführung von Walbeck nicht, aber immerhin ging die Walbecker mit einem Vorsprung von einem Tor in die Umkleidekabinen. Anstelle von Klingbeil war nach Wiederbeginn Nils Willi Konstanczak für die Viktoria im Spiel. Marcel Giesen beseitigte mit seinen Toren (65./73.) die letzten Zweifel am Sieg des SVW. Pertz (77.) und Luca Hans Paul Rending (81.) brachten den SV Walbeck mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Letztlich feierte Walbeck gegen Viktoria Goch nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der SVW bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, sechs Unentschieden und 14 Pleiten. Im Klassement macht der SV Walbeck einen Satz und rangiert nun auf dem elften Platz.

Die Misere von Goch hält an. Insgesamt kassierte der Gast nun schon fünf Niederlagen am Stück. Durch diese Niederlage fällt die Gocher in der Tabelle auf Platz zehn. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Walbeck zu SF Broekhuysen, gleichzeitig begrüßt die Viktoria TuS Fichte Lintfort auf heimischer Anlage.