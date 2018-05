Am 13. Januar 2018 wechselte mit Maximilian Beister ein ambitionierter Ex-Profi in die Regionalliga. Sportlich und menschlich fühlt sich der 27-Jährige beim KFC pudelwohl.

Nach Stationen beim Hamburger SV, dem 1. FSV Mainz 05, Fortuna Düsseldorf, 1860 München und Melbourne Victory hat für Maximilian Beister vor etwa vier Monaten ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Den Profifußball tauschte der erfahrene Bundesligaspieler gegen viertklassigen Amateurfußball ein. Einen Spieltag vor Ende der Regionalliga-Saison ist der 27-Jährige drauf und dran, die Rückkehr ins Profi-Business perfekt zu machen.

Mit dem KFC Uerdingen liegt er derzeit zwei Zähler vor der Kölner Viktoria, bei einem weiteren Erfolg gegen den SC Wiedenbrück am kommenden Wochenende würden die Krefelder das erste Teilziel auf dem Weg in die dritte Liga erreicht haben. Mit aktuell neun Siegen in Folge hat der KFC den Gewinn der Meisterschaft in der eigenen Hand und steht vor der letzten Etappe bereits als gefühlter Meister fest. Einen großen Anteil an dem Höhenflug des ambitionierten Klubs hat – ebenjener Maximilian Beister.

Wohlfühloase KFC

Der Ex-Fortune hat in seinen bisherigen 14 Ligaspielen zehn Treffer selbst erzielen können, drei weitere Male assistierte er der torhungrigen Krefelder Offensive (28 Tore in den letzten neun Partien). Zu seinen ersten vier Monaten bei seinem neuen Klub sagt der Stürmer: „Es macht Spaß und ich fühle mich wohl. Ich genieße jetzt gerade den Moment – das ist für mich das, was zählt.“

Beisters kongenialer Sturmpartner Lucas Musculus schwärmte nach dem 4:0-Kantersieg gegen den Wuppertaler SV von der gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem 1,80 m großen Mitspieler. „Wir legen den Ball vor dem Tor quer, was nicht selbstverständlich ist unter Stürmern. Jeder gönnt dem anderen was“, betonte der Topscorer des Tabellenführers. Beister selbst ergänzte zum Zusammenspiel mit Musculus: „Es passt, das kann man nicht abstreiten.“ Genauer wollte er damit sagen: „Wir ergänzen uns. 'Muskel' ist einer, der viel im Strafraum ist. Ich bin einer, der drumherum versucht, die Aktionen vorzubereiten.“ Und genau das gelingt Beister in seinem ersten halben Jahr in Krefeld in unnachahmlicher Manier – die Zahlen sprechen Bände.

Der Ex-Profi will die sich dargebotene Möglichkeit jetzt nutzen und ein Comeback in Deutschlands Profigeschäft feiern, warnt aber zugleich vor einer schweren Aufgabe in Wiedenbrück. Beister: „Wenn man die Chance jetzt hat und die Relegation erreichen kann, ist das das Ziel. Aber am Sonntag müssen wir erstmal die drei Punkte holen und dann schauen wir weiter.“ Wenn das aus Lucas Musculus und Maximilian Beister bestehende Duo auch in der kommenden Woche für offensive Furore sorgen sollte, dürfte dem großen Ziel Meisterschaft nichts mehr im Wege stehen. Mit dem angepeilten Aufstieg könnten Beister dann womöglich zwei Profijahre mit dem KFC bevorstehen - der Stürmer besitzt noch einen Vertrag bis Juni 2020.