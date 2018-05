Gegen den MSV Duisburg holte sich Preußen Münster eine 0:2-Schlappe ab.

Tore hatten beide Mannschaften dem Publikum im Hinspiel nicht geboten. Es hatte mit 0:0 geendet.

Münster veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf einer Position. Für Husha spielte diesmal März. Duisburg dagegen setzte auf die gleiche Startelf. Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 48. Minute versenkte Metehan Türkoglu den Ball im Tor des SCP. Baris Köktürk beförderte das Leder zum 2:0 des MSV über die Linie (61.). Mit dem Schlusspfiff durch Maximilian Stargardt stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen Preußen Münster durchgesetzt.

Trotz der Niederlage fällt Münster in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz neun. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gastgeber. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Die drei Punkte bringen den MSV Duisburg in der Tabelle voran. Die Duisburger liegt nun auf Rang 13. Die Zebras kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 15 zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Für den SCP geht es in drei Wochen weiter, wenn am 27.05.2018 der FC Schalke 04 gastiert. Duisburg hat am Sonntag Heimrecht und begrüßt Arminia Bielefeld.