Der langjährige BVB-Torwart wurde vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 von den Verantwortlichen verabschiedet und anschließend von den Fans lautstark gefeiert.

Um 15.17 Uhr wurde es erstmals richtig laut im Stadion von Borussia Dortmund. Da wollte Torhüter Roman Weidenfeller nach dem Aufwärmen den Platz verlassen, kam aber nicht weit – weil sich ihm Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Stadionsprecher Norbert Dickel entgegenstellten.

Es hieß Abschied nehmen. Abschied nach 16 Jahren, die Weidenfeller bei Borussia Dortmund verbrachte, seit er 2002 vom 1. FC Kaiserslautern gekommen war. 452 Pflichtspiele hat er seitdem für den BVB bestritten, zwei Meisterschaften und zwei DFB-Pokal-Titel gewonnen und 2013 das Champions-League-Finale erreicht, das Spiel gegen Mainz aber ist sein letztes vor heimischem Publikum.

Abschiedsspiel am 7. September

Man bedanke sich bei „einem tollen Torhüter und einem überragenden Menschen“, rief Dickel, während Watzke und Zorc dem scheidenden Profi einen Blumenstrauß sowie eine Collage mit Bildern aus seiner Karriere überreichten – und die Fans den langjährigen Stammtorhüter lautstark feierten. Der griff auch selbst zum Mikrofon: „Ich möchte mich für 16 tolle Jahre bedanken“, rief er den Anhängern auf der Südtribüne entgegen. „Danke für die tolle Unterstützung in guten und schlechten Zeiten.“ Das Dortmunder Stadion sei „meine Heimat geworden, mein Wohnzimmer“, so Weidenfeller, der mit den Worten schloss: „Herzlichen Dank für alles, nur der BVB!“

Die Anhänger antworteten mit lautstarkem Beifall, mit „Roman Weidenfeller“-Sprechchören und dem Lied von den Dortmunder Jungs und einer großen Choreografie, die den Torhüter in Jubelpose samt der Worte „Danke Roman“ zeigte. Weidenfeller wird sich noch ein weiteres Mal von den BVB-Fans verabschieden: Am 7. September steigt in Dortmund sein Abschiedsspiel, bei dem ehemalige Dortmunder Mitspieler gegen Wegbegleiter aus Kaiserslautern und von der Nationalmannschaft spielen.