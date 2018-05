Für die U19-Vertretung des VfL Bochum kam es in den letzten Tagen knüppeldick. Nach dem Pokal-Aus verspielten sie am Samstag die Meisterrunden-Teilnahme.

Die Qualifikation an der nationalen A-Junioren-Meisterrunde, dazu der Einzug ins U19-Westfalenpokalfinale: Für die A-Jugendlichen des VfL Bochums war noch bis zum vergangenen Mittwochnachmittag beides zum Greifen nah. Doch rund drei Tage später steht der VfL mit leeren Händen da. Und die Hauptschuld daran trägt: Der SC Paderborn. Mit einen Sieg am Samstagmittag bei den Ostwestfalen wäre den Bochumern der zweite Tabellenrang - der zur Endrunden-Teilnahme berechtigt - nicht mehr zu nehmen gewesen.

Doch sie kamen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Zwar netzte Bochums Tim Kaminski per Strafstoß zur Auswärtsführung (29.), Paderborns Kaniwar Uzun glich allerdings wenig später aus (36.). Da Borussia Dortmund sich zeitgleich mit 4:1 bei der Fortuna aus Düsseldorf durchsetzte, zog der BVB in letzter Sekunde an der Truppe von Trainer Dimitrios Grammozis vorbei. Während die Borussen ausgelassen feierten, war die Ernüchterung beim VfL riesig.

Besonders bitter: Schon unter der Woche kassierte die Truppe eine folgenschwere Niederlage in Paderborn. Im Westfalenpokal-Halbfinale unterlagen sie - trotz Favoritenrolle - mit 0:1. Danach warnte Trainer Grammozis noch: "Wir müssen das jetzt schnell abhaken." Genützt hat es nicht viel.

Dabei lief es zuletzt rund: Nach sieben ungeschlagenen Partien zogen die Bochumer erst vor einer Woche an Dortmund vorbei. Doch nun hat der BVB den Vize-Posten hinter Meister Schalke 04 zurückerobert - und trifft im Playoff-Halbfinale im Hamburger SV auf den Meister der Nord-Staffel.

Die Partien im Überblick:

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 (10. Mai, 17 Uhr)

FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim (15. Mai, 18 Uhr)

Hamburger SV - Borussia Dortmund (10. Mai, 14 Uhr)

Borussia Dortmund - Hamburger SV (16. Mai, 16.30 Uhr)