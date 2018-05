Schalkes Trainer Domenico Tedesco ändert seine Startelf beim Auswärtsspiel in Augsburg (15.30 Uhr) im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach auf zwei Positionen.

Für den rot-gesperrten Nabil Bentaleb rückt US-Boy Weston McKennie ins defensive Mittelfeld. Anstelle von Amine Harit rückt Franco Di Santo in die Anfangsformation.

Als Wechsel-Optionen halten sich neben Ersatztorwart Alexander Nübel die Feldspieler Cedric Teuchert, Marko Pjaca, Pablo Insua, Bastian Oczipka und Amine Harit bereit. Erstmals seit seiner Rückkehr nach Schalke steht Abdul Rahman Baba, der über ein Jahr wegen einer schweren Knieverletzung pausieren musste und im Winter noch einmal von Schalke aus Chelsea ausgeliehen wurde, im 18er-Kader. Trainer Domenico Tedesco hatte seinem Defensivmann zuletzt aufsteigende Tendenz bescheinigt.

„Er macht es im Training immer besser. Es ist gegenüber den ersten Wochen, als er mit uns auf dem Platz stand, ein gewisser Unterschied, was Stabilität im Knie betrifft. Die Muskulatur sieht immer besser aus. Abdul Rahman ist permanent in Behandlung, hat eine sehr professionelle Einstellung. Baba ist im Kommen“, so Tedesco.

Schalke will in Augsburg den letzten fehlenden Punkt zur Königsklassen-Teilnahme einfahren. Geht es nach Tedesco, soll sogar mehr herausspringen: „Wir gehen ins Spiel, um es zu gewinnen. Da brauchst Intensität und einen guten Plan offensiv wie defensiv. Der FCA spielt ganz klare Muster, hat eine klare Idee. Die Stürmer wissen genau, wohin sie laufen, wenn der gegnerische Innenverteidiger den Ball hat. Du musst die Muster kennen.“