Der SV Haldern verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen den SC Buschhausen 1912.

Den großen Hurra-Stil ließ Haldern vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel hatte der Gast mit 4:0 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SCB Sebastian, Scholz, Sarikaya und Link für Okon, k.A., Weigel und Kerff aufliefen, starteten beim SV Haldern Unger und Hebing statt Meier und Mischel.

Die Weichen auf Sieg für Haldern stellte Christopher Kipp, der in Minute 17 zur Stelle war. Der SC Buschhausen 1912 brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SVH hatte bis zur Pause Bestand. Als Robin Kerff in der 56. Minute für Rouven Link auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Buschhausen schlägt – bejubelten in der 61. Minute den Treffer von Tim Krause zum 1:1. Julian Otten war es, der in der 76. Minute den Ball im Tor des Gastgebers unterbrachte. Mit dem Schlusspfiff durch Erkan Isik stand der Auswärtsdreier für den SV Haldern. Man hatte sich gegen den SCB durchgesetzt.

Mit 108 Toren fing sich der SC Buschhausen 1912 die meisten Gegentore in der Bezirksliga Niederrhein 6. Nach 31 absolvierten Begegnungen nimmt der Aufsteiger den 18. Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte das Schlusslicht deutlich. Insgesamt nur zwei Zähler weist die Buschhausener in diesem Ranking auf. Buschhausen musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCB insgesamt auch nur drei Siege und acht Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch die drei Punkte gegen den SC Buschhausen 1912 verbessert sich Haldern auf Platz 15. Der SVH ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Halderner kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 18 zusammen hat. Ansonsten stehen noch acht Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Als Nächstes steht für Buschhausen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:15 Uhr) geht es gegen die SF Königshardt. Der SV Haldern tritt bereits zwei Tage vorher gegen den 1. FC Bocholt 2 an.