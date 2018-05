Einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei der SG Wattenscheid 09 (Samstag, 14 Uhr) präsentierte Alemannia Aachen ihren vierten Zugang für die kommende Saison.

Mohamed Redjeb wechselt nach Aachen. Der 22-Jährige kommt zur neuen Saison vom TV Herkenrath an den Aachener Tivoli. "Mit Mohamed haben wir einen jungen Spieler für uns gewinnen können, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der Innenverteidiger-Position eingesetzt werden kann. Mohamed bringt neben seiner Physis und Grundschnelligkeit eine gute Spielauffassung mit", sagt TSV-Trainer Fuat Kilic.

Mit dem TV Herkenrath steht Redjeb als Tabellenführer kurz vor der Meisterschaft in der Mittelrheinliga. Für die Herkenrather absolvierte der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Köln in dieser Spielzeit 19 Partien und erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt kommt Mohamed Redjeb für Herkenrath und den SV Bergisch Gladbach auf 90 Spiele (6 Tore) in der Mittelrheinliga. Der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in Aachen. "Alemannia ist ein großer Traditionsverein. Ein Teil dieses Klubs zu werden, macht mich unglaublich stolz. Für mich ist der Wechsel der nächste Schritt in meiner Entwicklung", freut sich Redjeb, der einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat.

Der Deutsch-Tunesier Redjeb ist nach Sebastian Schmitt von Wormatia Worms, Marco Müller (TuS Koblenz) sowie Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck), Bruder des Hamburger Profis Lewis Holtby, bereits der vierte Aachener Zugang für die Spielzeit 2018/19. Damit umfasst der neue Kader aktuell zwölf Spieler. Zum Saisonende laufen in Aachen insgesamt 18 Spielerverträge aus.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch