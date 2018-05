Verspielt der ASC 09 Dortmund auf der Zielgeraden der Saison den Regionalliga-Aufstieg? Am Donnerstagabend gab es die zweite Pleite in Folge.

Dem Überraschungsteam der Oberliga Westfalen geht offenbar die Luft aus. Nach der 1:3-Heimpleite am Sonntag gegen die Sportfreunde Siegen folgte am Donnerstag eine 2:4 (1:1)-Niederlage beim TuS Ennepetal. Der Spitzenreiter muss um den Aufstieg in die Regionalliga bangen. Das komfortable Polster auf Platz drei haben die Aplerbecker verspielt, sofern die Verfolger ihre Nachholspiele gewinnen.

In Ennepetal kassierten die Dortmunder eine unnötige Niederlage. Vorne ließ der Gast zahlreiche Möglichkeiten liegen, hinten machte der Spitzenreiter haarsträubende Fehler. Kai Strohmann brachte die Hausherren früh in Führung (10.). ASC-Torjäger Kevin Brümmer konnte ausgleichen (25.).

Nach der Pause brachten die eingewechselten Abdulah El Youbari (52.) und Nils Nettersheim (57.) Ennepetal innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße. Jan-Patrick Friedrich (80.) sorgte nochmal für Hoffnung auf Seiten des ASC, aber den Schlusspunkt setzten die Hausherren. Erneut Nettersheim erzielte das 4:2 für die Mannschaft von Trainer Jörg Behnert, die einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte.

Positive Nachrichten für die Dortmunder gab es immerhin aus Herne. Der SV Lippstadt kam bei der Westfalia nicht über ein 1:1-Remis hinaus und bleibt fünf Zähler hinter den Blau-Weißen. Allerdings hat Lippstadt noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Am kommenden Sonntag steht die Mannschaft von Trainer Adrian Alipour bei Rot Weiss Ahlen (15 Uhr) mächtig unter Druck. Ein Sieg muss her, sonst könnte eine überragende Saison tatsächlich noch mit einer großen Enttäuschung enden.