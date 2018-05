Für die SF Hamborn 07 gab es in der Partie gegen den Duisburger SV 1900, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Das Hinspiel hatte Duisburg mit 2:1 gewonnen.

Der Gastgeber nahm drei Änderungen vor. Es spielten Schäfer, Meier und Kilinc statt Ünal, Namoni und Markic in der Startaufstellung. Emre Camdali trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Löwen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den DSV 1900 in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Daniel Surkau Erkut Ay ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (56.). Bei einem Doppelwechsel in der 63. Minute lösten Firat Durmus und Burak Öktem die Teamkollegen Seiya Nakayama und Ikechukwu Paul Ihnacho auf dem Feld ab. Murat Kara beförderte das Leder zum 2:0 des Duisburger SV 1900 über die Linie (67.). Für das 3:0 des Gastes zeichnete Johannes Brors verantwortlich (70.). Die letzten Zweifel der 210 Zuschauer am Sieg von Duisburg waren ausgeräumt, als Kara in der 77. Minute das 4:0 schoss. Am Ende punktete die Duisburger dreifach bei der SF Hamborn 07.

In der Verteidigung von Hamborn stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Aufsteiger macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang 14. Die Hamborner Löwen musste sich nun schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hamborner insgesamt auch nur zehn Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Trotz des Sieges bleibt der DSV 1900 auf Platz neun. Die nächste Station der Löwen am 06.05.2018 heißt der SV Scherpenberg. Das nächste Mal ist der Duisburger SV 1900 am 06.05.2018 gefordert, wenn der 1. FC Kleve zu Gast ist.