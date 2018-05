Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der VfB Günnigfeld gegen SW Wattenscheid kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Die Wetten standen zwar zugunsten von Günnigfeld. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Das Hinspiel bei Wattenscheid hatte der VfB Günnigfeld schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marvin Fahr sein Team in der fünften Minute. Das 1:1 von SW Wattenscheid bejubelte Maurice Stiller (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Maximilian Steegmann in der 27. Minute. Günnigfeld glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Wattenscheid in die Kabinen. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 60. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Steegmann spielte David Schroven bei SW Wattenscheid weiter. Die Fans des VfB Günnigfeld unter den 150 Zuschauern atmeten auf, als Gökhan Turan in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Schließlich gingen der Gastgeber und Wattenscheid mit einer Punkteteilung auseinander.

Günnigfeld bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die Günnigfelder baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt SW Wattenscheid den 16. Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der Gast deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist die Wattenscheider in diesem Ranking auf. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der VfB Günnigfeld die SpVgg Horsthausen, während Wattenscheid am selben Tag gegen den VfL Kemminghausen das Heimrecht hat.