Torhüter Marwin Hitz wird Fußball-Bundesligist FC Augsburg nach dieser Saison verlassen und zum Ligarivalen Borussia Dortmund wechseln.

Ein offizielle Bestätigung seitens der beiden Vereine für diesen Transfer gibt es bislang nicht. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Wechsel perfekt. Zuerst hatten die Bild und der Kicker über den Transfer berichtet.

FCA-Trainer Manuel Baum bestätigte am Donnerstag nur, dass der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. "Es ist schade, dass Marwin geht, weil er viel für den Verein geleistet hat. Aber ich weiß, dass wir auf der Torhüter-Position sehr gut aufgestellt sind", sagte er.

Hitz war 2013 vom VfL Wolfsburg nach Augsburg gekommen. Er hatte schon im vergangenen Sommer wechseln wollen, ein Transfer hatte sich aber zerschlagen. In Dortmund würde er Roman Weidenfeller ersetzen, der mit 37 Jahren am Saisonende seine Karriere beendet. Aktuelle Nummer eins beim BVB ist in Roman Bürki ebenfalls ein Schweizer Nationaltorwart. Hitz war auch beim FC Basel, der im Sommer womöglich seinen bisherigen Stammtorhüter Tomas Vaclik ersetzen muss, im Gespräch.

Baum kündigte an, dass Hitz im Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Tor stehen wird. Er werde "sein Abschiedsspiel bekommen". Zuletzt hatte beim 2:2 bei Hertha BSC Andreas Luthe gespielt.

Verzichten muss der FCA gegen Schalke auf den gesperrten Marcel Heller sowie die verletzten Ja-Cheol Koo, Raphael Framberger und Kilian Jakob. Fraglich ist noch der Einsatz von Michael Gregoritsch wegen Adduktorenproblemen.