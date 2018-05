Mittelfeldspieler Maik Odenthal (25) hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen bis 2020 verlängert.

Seit 2016 spielt der gebürtige Rheinländer für den Fußball-Regionalligisten und absolvierte seitdem 51 Pflichtspiele.

„Ich habe dem Verein und den Verantwortlichen viel zu verdanken", sagt Odenthal. "Sie haben mir einen Ruck in die richtige Richtung gegeben. Den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, werden wir weitergehen – und dabei sehe ich uns gut aufgestellt.“

„Wir freuen uns sehr, dass sich Maik gegen ein finanziell lukrativeres Angebot und für eine Zukunft bei RWO entschieden hat", sagt Jörn Nowak, sportlicher Leiter bei RWO. "Wir haben großes Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten. Er wird in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein in unserem Spiel sein.“