Im Heimspiel gegen Mainz 05 kann Borussia Dortmund die Champions-League-Qualifikation sichern – muss aber möglicherweise auf wichtige Spieler verzichten.

Es ist eine Situation, die Peter Stöger schon kennt, die dem Trainer von Borussia Dortmund aber dennoch kein bisschen behagt: Vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss er um wichtige Spieler bangen. „Shinji Kagawa hat gestern aussetzen müssen, weil er leichte Probleme am Knöchel hatte“, sagt der Österreicher am Donnerstagmittag. Aber wir haben ja noch zwei Tage, es könnte reichen.“ Der Japaner hatte am Dienstag gegen Ende des Trainings den Platz in Begleitung einer Betreuerin verlassen – unmittelbar danach war Stöger noch davon ausgegangen, dass Kagawa keine größeren Probleme habe.

Der 29-Jährige war gerade erst von einer Knöchelverletzung genesen, die ihn seit Ende Februar am Fußballspielen gehindert hatte – weil in der Reha-Phase Komplikationen auftraten. Seine Rückkehr wurde in Dortmund sehnlich erwartet, weil der quirlige Mittelfeldspieler mit seinen schnellen Bewegungen, seinen Haken und seiner Dynamik eine Note ins Dortmunder Offensivspiel einbringt, die dort zuletzt immer wieder fehlte.

Nun aber wackelt Kagawa erneut – und er ist derzeit nicht Stögers einziger Sorgenfall: „Marco Reus hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert“, sagt er über jenen Spieler, der zuletzt in bärenstarker Form aufspielte, der aber im Spiel bei Werder Bremen (1:1) einen Schlag abbekommen hatte. Und die daraus resultierenden Schmerzen verhindern bislang die Teilnahme am regulären Trainingsbetrieb. „Er hat aber am Mittwoch schon eine Laufeinheit gehabt. Ich gehe davon aus, dass es bis Samstag okay ist.“

Ansonsten stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung, die auch in Bremen dabei waren. Weiterhin fehlen Sebastian Rode (Leisten-OP), Erik Durm (Außenbandriss) und Michy Batshuayi (Sprunggelenksverletzung). Dan-Axel Zagadou ist nach überwundener Muskelverletzung zwar zurück im Training, für die Partie am Samstag aber wohl noch keine Option.