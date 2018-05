Torwart Florian Kraft hat seinen Vertrag beim Zweitligisten VfL Bochum verlängert.

Der 19-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2019. „Florian Kraft ist sehr talentiert, das hat er im Training und in den Testspielen nachgewiesen. Wir wollen ihn auf hohem Niveau auch in der kommenden Saison weiterentwickeln“, sagt VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz zur Vertragsverlängerung, der zudem den einwandfreien Charakter Krafts lobt: „Er hat sich in seiner Rolle als Herausforderer immer tadellos verhalten.“