Borussia Dortmunds Fans können bereits das neue Trikot vorbestellen. Der Preis sorgt bei einigen für Ärger. Der BVB reagiert mit einer Erklärung.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund stellt am kommenden Wochenende sein Trikot für die kommende Bundesliga-Saison vor. Im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) werden die Spieler erstmals das neue Dress tragen.

Die Fans des BVB können das Trikot bereits bestellen, obwohl offiziell noch nicht bekannt ist, wie es aussehen wird. Allerdings kursieren im Internet bereits Bilder des Heim- und Auswärtstrikots, die nach Informationen dieser Redaktion stimmen. Der Preis für die neue Spielkleidung der Borussia sorgt im Netz auch schon für Diskussionen. 84,95 Euro kostet die Variante für Erwachsene ohne Beflockung - das sind fünf Euro mehr als im Vorjahr. Mit Spielerflock und Bundesliga-Logo liegt der Preis bei 97,95 Euro. Auf Facebook gibt es dafür einige empörte Kommentare. "Unfassbar frech", "maßlos übertrieben", "eine Frechheit" heißt es dort unter anderem.

Der Verein reagierte mit einer offiziellen Antwort. Verantwortlich für die Erhöhung sei der Ausrüster Puma. Dieser habe dem BVB mitgeteilt, "dass neben der Inflation gestiegene Lohn-, Rohstoff- und Transport-Kosten dafür verantwortlich sind, dass unsere Trikots zum ersten Mal seit dem Jahr 2015 wieder von einer Preiserhöhung betroffen sind. Das tröstet Euch sicher nicht, aber wir wollen hier zumindest ehrlich mit Euch sein." Ob die Erhöhung dafür sorgen wird, dass sich das neue Trikot schlechter verkauft als die vorherigen, bleibt abzuwarten.

Schalke will den Trikotpreis senken



Borussia Dortmunds Revierrivale Schalke 04 hat bereits gemerkt, dass man nicht ewig an der Preisspirale drehen darf und geht daher in diesem Jahr den umgekehrten Weg. Marketingchef Alexander Jobst versprach vor kurzem im Gespräch mit dieser Redaktion, dass das neue Schalke-Trikot billiger wird. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der S04 sein Trikot in der Vergangenheit bereits zu deutlich höheren Preisen als der BVB verkaufte. Inklusive Beflockung kostete ein Schalke-Jersey bisher über 100 Euro. Jobst sagte: "Wir haben an den Verkaufszahlen gemerkt, dass die preisliche Schmerzgrenze erreicht war." Das neue Trikot soll "unter 100 Euro " kosten, verriet Jobst. Nicht nur in der Bundesliga-Tabelle, sondern auch beim Trikotpreis befinden sich Dortmund und Schalke somit nun auf Augenhöhe.