Schalke 04 denkt über einen Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre für Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb nach. Der Algerier war beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach vom Platz geflogen.

„Wir haben immer noch die Möglichkeit, gegen das Urteil Einspruch einzulegen. Wir haben Widerspruch eingelegt, weil wir der Meinung sind, dass es mit einem Spiel Sperre für Nabil richtig wäre“, so Heidel. Der Sportvorstand skizziert: „Wir sind in der Phase, ob wir in Berufung gehen. Dann ginge es in mündliche Verhandlung.“

Ob Schalke bei so einer Verhandlung Erfolg hätte, ist fraglich. Heidel: „Da besteht das Risiko, dass die Sperre auch erhöht wird. Wir sind noch in der Prüfung. Stand jetzt sind es zwei Spiele Sperre für Bentaleb, aber es ist noch nichts rechtskräftig.“