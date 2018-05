Die Reserve des BVB kam gegen den SC Verl am Mittwochabend in der Regionalliga West nicht über ein torloses Remis hinaus.

Dabei boten beide Mannschaften den 675 anwesenden Zuschauern keinen fußballerischen Leckerbissen. Im Gegenteil: Der schwarzgelbe Anhang musste geschlagene 67 Minuten auf eine Torchance warten, ehe nach einem Kopfball von Gianluca Rizzo das Aluminium des Verler Tores eine Dortmunder Führung verhinderte. Zuvor hatte sich die Mannschaft von Jan Siewert gegen den Gast aus Ostwestfalen schwergetan. Die von Guillermo Capretti trainierte Elf stand tief und ermöglichte somit kein Durchkommen.

Dortmund in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz

Doch auch dem Gast, der durch eine Serie von elf ungeschlagenen Spielen frühzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hatte, gelang offensiv wenig. Trainer Guerino Capretti war dennoch angetan von der Leistung seiner Mannschaft. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben sehr mutig gespielt und gegen den Ball gut gearbeitet“, betonte der Deutsch-Italiener nach dem Spielende. Sein Gegenüber Jan Siewert fand deutlichere Worte zum Auftritt seiner Borussen. „Wir müssen uns zugestehen, dass wir in der ersten Halbzeit gar nicht richtig auf dem Platz waren“, klagte der ehemalige RWE-Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Englische Woche kostet Kräfte

Auch in der zweiten Halbzeit bissen sich beide Mannschaften gegenseitig die Zähne aus. „Wir sind jetzt in der siebten englische Woche. Wenn du gegen Viktoria Köln und den KFC Uerdingen gespielt hast, dann fehlt dir die Kraft“, bekräftigte Siewert und fügte an: „Ich bin in der Halbzeit doch noch mal emotional geworden, weil ich noch etwas herauskitzeln wollte.“

Verl und Dortmund vergeben späte Entscheidung

Kurz vor dem Abpfiff hatten beide Mannschaften doch noch die Entscheidung auf dem Fuß. Für die Ostwestfalen verzog der eingewechselte Gianluca Marzullo (84.), während der eingewechselte BVB-Stürmer Balint Bajner in der Schlussminute doch noch zum Matchwinner hätte werden können. Von seinem Verler Gegenspieler allein gelassen, drosch der Ungar die Kugel jedoch freistehend in den Dortmunder Nachthimmel (90.).