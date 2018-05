Nach Fußball-Nationalspieler Jonas Hector, Torwart Timo Horn und Marco Höger bleibt auch Marcel Risse Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in der kommenden Zweitliga-Saison treu.

Der 28 Jahre alte Offensivspieler macht ebenfalls keinen Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel im Abstiegsfall, wie er im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger bestätigte.

"Ich bleibe beim FC. Ich habe das mit meiner Frau und meinem Berater so entschieden. Klar, wir haben auch mal über andere Optionen geredet. Ein Wechsel wäre möglich gewesen, doch die Frage stellte sich für mich nicht, weil ich hier zu Hause bin. Für ein bisschen mehr Geld würde ich auch nicht woanders hingehen. Meine Familie fühlt sich in Köln wohl, ich fühle mich beim FC wohl: Wir haben hier alles, was uns glücklich macht", sagte Risse.