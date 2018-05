Seit fünf Spielen ist Karsten Neitzel Trainer des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Die Bilanz des 50 Jahre alten Fußballlehrers kann sich sehen lassen: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage.

Am Samstag (14 Uhr) peilt Neitzels Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg gegen Absteiger TuS Erndtebrück an. Zum letzten Heim-Auftritt der laufenden Serie erwarten die RWE-Verantwortlichen 8000 bis 10 000 Zuschauer.

Das freut auch Erndtebrück. „Wir wollen am Samstag noch einmal diese fantastische Atmosphäre an der Hafenstraße aufsaugen, genießen und uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt TuS-Trainer Florian Schnorrenberg.