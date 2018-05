Westfalia Herne ist fertig mit den Arbeiten am Kader für die kommende Saison. Am heutigen Donnerstag empfangen sie den SV Lippstadt 08 zum Meisterschaftsspiel.

Aus Tradition wird Zukunft, lautet das Motto des SC Westfalia Herne – der Blick aus dem Hier und Jetzt heraus nach vorne ist in diesen Wochen aber allgemein bei den Fußballern gefragt. Die laufende Saison befindet sich auf der Zielgeraden, gleichzeitig laufen die Planungen für die nächste Spielzeit. Im Hier und Jetzt trifft die Westfalia an diesem Donnerstag (18.45 Uhr, Stadion Wanne-Süd/Mondpalastarena) auf den Tabellendritten SV Lippstadt 08, für den Kader der kommenden Saison haben die Herner mittlerweile alles geklärt.

Aus dem aktuellen Kader hat in der vergangenen Woche auch Maurice Haar zugesagt, in der kommenden Saison zu spielen. Und zwei weitere Zugänge konnten die Herner in diesen Tagen melden. Vom FC Brünninghausen wechselt Nazzareno Ciccarelli nach Herne, außerdem, als wohl letzter Neuzugang für die Saison 2018/2019, Jakob Helfer, der Kapitän der U19-Bundesliga-Mannschaft von RW Oberhausen. Christian Knappmann, der Trainer der Westfalia, ist mit der Mischung aus verbleibenden und neu hinzukommenden Spielern hochzufrieden. Für die Neuzugänge gelte: „Es sind Spieler, von denen ich weiß, dass sie uns besser machen.“

Damit, so Knappmann, sei nichts gegen jene Spieler gesagt, die die Westfalia nach dieser Spielzeit verlassen. Aber die Neuzugänge fügten sich passgenau ins Anforderungsprofil der Westfalia.

Platz unter den ersten Sechs als Ziel

Die Herner wollen in der kommenden Saison besser abschneiden als in dieser Spielzeit. Zunächst mal hätten sich die Herner einen Platz unter den ersten Sechs in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen vorgenommen, so Knappmann, mit dem Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen. Vieles werde auch davon abhängen, wie die Konkurrenz um den vorderen zwei Plätze aussehe. Wie sich die beiden Absteiger TuS Erndtebrück und Westfalia Rhynern positionieren, ebenso wie jene der vorderen Teams, die in der laufenden Oberliga-Saison nicht das Aufstiegsrennen machen, und wie genau die Zukunft der U23 des FC Schalke 04 aussieht.

Im Hier und jetzt spielen die Herner am Donnerstag kommende Woche im Finale beim SV Wanne 11 um den Kreispokalsieg und die Teilnahme am Westfalenpokalwettbewerb sowie um einen ordentlichen Abschluss dieser Oberliga-Saison – und Knappmann hat sich und sein Team in die Verantwortung gegenüber jenen Mannschaften genommen, für die es noch im Kampf um die zwei Aufstiegsplätze um viel geht.

Der SV Lippstadt 08 ist allerdings ein Gegner, der mit seiner jüngsten Serie schon genug Respekt von jedem Gegner einfordert: „Im Kollektiv sind sie zurzeit in der Oberliga das Maß aller Dinge“, stellt Christian Knappmann mit Blick auf das Gästeteam fest. 19 Punkte aus sieben Spielen hat der SV 08 zuletzt geholt, mit einer Torbilanz von 23:8: Mentalität und Taktik der Lippstädter lobt Knappmann ausdrücklich. Außerdem bieten die Gäste Tobias Puhl als Stürmer auf, 18-mal hat er bislang für die Lippstädter getroffen.



Die eigene Offensive wird bei der Westfalia in der kommenden Saison weiterhin eher gemeinsame Sache bleiben. Dazu, so Knappmann, hätten sich die Herner gerade auch mit Nazzareno Cicarelli verstärkt – ein Spielertyp, so Knappmann, ähnlich wie Ilias Anan – der Winterzugang des SCW war in 2018 bislang achtmal als Torschütze erfolgreich.

Die Herner Planungen gelten als beendet, eine Personalie ist noch offen. Fatmir Ferati, so Knappmann, sei „für jede Mannschaft in der Oberliga, auch in der Regionalliga eine Verstärkung – wenn er fit ist.“ Momentan aber ist davon nicht die Rede. Ferati ist zurzeit wegen Rückenschmerzen krank geschrieben.