Die Sportfreunde Niederwenigern kämpfen um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation in der Landesliga. Am Sonntag steht das Derby gegen Burgaltendorf an. Danach warten zwei absolute Topspiele.

Die Meisterschaft ist entschieden und der 1. FC Kleve hat sich den Aufstieg in die Oberliga gesichert. Doch hinter dem Spitzenreiter kämpfen gleich vier Vereine um den begehrten zweiten Tabellenplatz, der ebenfalls zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein berechtigt.





Die SF Niederwenigern sind eins der Teams, die um die Vize-Meisterschaft hinter Kleve kämpft. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Margref ist in bestechender Verfassung: Zuletzt gelangen sieben Siege in Folge, insgesamt konnte man acht der letzten neun Spiele für sich entscheiden. So haben sich die Sportfreunde in den Kreis der Aufstiegskandidaten gespielt. Aktuell liegen die Hattinger mit 58 Punkten auf Rang vier hinter dem FSV Duisburg (ebenfalls 58 Punkte) und dem SV Scherpenberg (59 Punkte). Auf Platz fünf befindet der FC Kray mit 57 Punkten in Lauerstellung.

An Platz zwei will Margref aber bisher nicht denken und sich stattdessen mit seinen Spielern voll auf das nächste Spiel konzentrieren. Und das hat es in sich, denn am Sonntag ist Niederwenigern zum Derby beim SV Burgaltendorf zu Gast. "Das sind immer schwierige, aber auch reizvolle und umkämpfte Spiele", sagt Margref. Dabei erinnerte er sich auch an das Hinspiel, welches Burgaltendorf nach frühem Rückstand am Ende noch mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Das sind immer schwierige, aber auch reizvolle und umkämpfte Spiele. Jürgen Margref

Die aktuelle Form spricht klar für die Hattinger. Doch die Sportfreunde plagen weiterhin Personalsorgen. Auf Grund von Verletzungen werden am Sonntag, wie schon in den Wochen zuvor, Spieler aus der zweiten Mannschaft mit aushelfen müssen, die Aufstiegschance zu wahren. Trotz der angespannten Situation will der Trainer nicht klagen - die letzten Wochen haben schließlich gezeigt, dass auch die Ersatzspieler den Aufgaben mehr als gewachsen sind.

Zwei Topspiele zum Saisonende

Das Derby-Duell mit Burgaltendorf verspricht eine emotionale Partie zu werden, doch auf Niederwenigern warten in den anschließenden Wochen zwei weitere Brocken, die wegweisend für den Aufstiegstraum sein werden: Zunächst ist der FC Kray in Hattingen zu Gast, am darauffolgenden Spieltag treten die Sportfreunde in Scherpenberg an. Spätestens dann dürfte der Kampf um Platz zwei entschieden sein.



Angst, dass seine Spieler in Gedanken schon bei diesen beiden Spielen sein könnten, hat Margref nicht: "Dafür sind meine Spieler intelligent genug." Dennoch sagt auch er im Bezug auf das Restprogramm der Saison: "Wir sind gut drauf und haben gute Karten im Endspurt."