Am Sonntag steht in der 2. Bundesliga der 33. Spieltag an.

Den 33. Spieltag tippt Kevin Wolze (MSV Duisburg):

Tipps Heim Gast Experte RS Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel 3:1 2:0 SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg - 3:1 1,80 FC St. Pauli Arminia Bielefeld 1:1 3,40 2:1 2,00 SV Sandhausen 1. FC Nürnberg 1:1 3,50 2:2 3,50 1. FC Union Berlin VfL Bochum 0:2 3,00 1:2 3,00 1. FC Kaiserslautern 1. FC Heidenheim 2:1 2:2 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 1:0 2,55 2:1 2,55 Jahn Regensburg SV Darmstadt 98 2:0 2,30 1:1 3,45 Eintracht Braunschweig FC Ingolstadt 0:1 2:1

