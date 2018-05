Vor rund 480 Zuschauen hat Rot-Weiss Essen gegen ETB Schwarz-Weiß im Finale des Kreispokals mit 1:0 gewonnen.

Die Freude über den Gewinn des Kreispokals war den Spielern nach dem Abpfiff deutlich anzusehen. Man umarmte sich und scherzte gemeinsam. Die Spieler von RWE feierten zusammen und Kapitän Simon Skuppin nahm den Pokal stolz entgegen. Nach der Übergabe wurde der Gewinn als Mannschaftsfoto mit allen Betreuern festgehalten.

In einer umkämpften Anfangsphase gingen die Gäste von der Hafenstraße durch Nico Köhler in der 17. Minute in Führung. Danach verlor Rot-Weiss Essen die Zielstrebigkeit und der ETB konnte sich die ersten Torchancen erspielen. RWE-Trainer Damian Apfeld war mit den ersten zwanzig Minuten seiner Mannschaft dennoch zufrieden. „In dieser Phase haben wir in der Offensive und der Defensive einen guten Job gemacht“, sagte Apfeld. Die Phase nach der Führung verfolgte er weniger zuversichtlich. „Wir haben plötzlich unnötige Fehler in unserem Spiel“, gab der Trainer zu. Als möglichen Grund sieht er die Regeneration seiner Mannschaft nach dem Spiel am Samstag. „Nach dem perfekt gemachten Aufstieg haben meine Spieler gefeiert“, sagte Apfeld, „wie ich mitbekommen habe, ging es bis in die Morgenstunden.“ Die fehlende Zielstrebigkeit über die gesamte Distanz ist für ihn daher nicht überraschend. „Das ist vollkommen menschlich, wenn wir ein paar Schwierigkeiten haben“, gab er zu.

Am Ende war der Sieg für RWE im Finale ungefährdet. ETB konnte die wenigen Torchancen, die sie bekamen nicht effektiv nutzen. Für Apfeld steht nur das Resultat im Fokus. "Am Ende sind wir zufrieden, weil wir unser Ziel, das Spiel zu gewinnen erreicht haben“, bilanzierte er.

„Priorität liegt auf Aufstieg“

Die Bedeutung, die Apfeld diesem Finale gibt, war schon vor dem Spiel klar. „Unsere Priorität in dieser Saison liegt auf dem Aufstieg“, sagte der Trainer. Dieser wurde am vergangenen Samstag klar gemacht. Die Mannschaft ging nach dem erreichten Ziel mit zusätzlichen Rückenwind in das Spiel. „Ja, die Mentalität meiner Mannschaft war im Kreispokal-Derby wieder sehr gut“, sagte Apfeld. Und ergänzte: „Mittlerweile haben wir eine generell gute Mentalität erreicht.“