Dem Wuppertaler SV ist eine große Überraschung gelungen. Auf dem Weg ins Niederrheinpokal-Finale besiegte die U19 des WSV am 1. Mai Borussia Mönchengladbach.

Nach 120 Minuten hieß es vor 512 Zuschauern im Stadion am Zoo 3:1 für die Niederrheinliga-Mannschaft des Regionalligisten. "Wir haben hier ein tolles U19-Spiel gesehen. Es war ein offener Schlagabtausch. Unsere Jungs haben wie die Löwen gekämpft und sich den Final-Einzug verdient. Sie können auf die Vorstellung sehr stolz sein", lobte WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler.

Diese hatte nach dem Erfolg im Viertelfinale gegen Arminia Klosterhardt nun mit Gladbach den zweiten Bundesligisten aus dem Wettbewerb ausgeschaltet. "Das zeigt die gute Saison der Jungs. Auch wenn uns in der Meisterschaft der Aufstieg nicht gelungen ist und Rot-Weiss Essen einen Tick stärker war, war es eine ordentliche Runde", sagt Bölstler.

In den vergangenen Wochen und Monaten trainierten immer wieder U19-Spieler des WSV in der Regionalligamannschaft mit. Vor allem Scott und Noah Gulden wussten dabei zu gefallen. Doch das Duo wird ab dem 1. Juli nicht mehr für Wuppertal spielen. "Die Gulden-Brüder werden in den USA studieren und uns deshalb verlassen. Es gibt aber auch andere interessante Jungs. Unsere Philosophie ist es, die Jugend weiterzuentwickeln und an die erste Mannschaft heranzuführen. Ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Saison den einen oder anderen im Kader der Regionalligamannschaft sehen werden", erklärt Bölstler.

Im Finale des Niederrheinpokals wartet auf den Wuppertaler SV der 1. FC Kleve oder Rot-Weiß Oberhausen. Das zweite Halbfinalspiel steigt am 9. Mai (19.30 Uhr) in Kleve.

U19-Niederrheinpokal 2018/19

Achtelfinale:

1. FC Kleve - FC Kray 5:2

MSV Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:6

SC Kapellen-Erft - TSV Meerbusch 4:5 n.E.

1. FC Mönchengladbach - Rot-Weiß Oberhausen 3:4 n.V.

ETB SW Essen - Wuppertaler SV 1:4

Rot-Weiss Essen - Ratingen 04/19 2:3

Arminia Klosterhardt - MSV Duisburg 2:1

SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf 0:2

Viertelfinale:

TSV Meerbusch - Borussia Mönchengladbach 0:2

Wuppertaler SV - Arminia Klosterhardt 3:0

1. FC Kleve - Fortuna Düsseldorf 6:5 n.E.

Ratingen 04/19 - Rot-Weiß Oberhausen 2:3

Halbfinale:

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach 3:1 n.V.

1. FC Kleve - Rot-Weiß Oberhausen

(Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr)